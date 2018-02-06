TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bakanlar Kurulunun, Hatay ve Kilis'deki vatandaşlara yönelik borç erteleme kararının sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken yazılı açıklamasında, Suriye sınırında bulunan Hatay ve Kilis'deki vatandaşlara sağlanan ödeme kolaylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu illerde faaliyet gösteren tarımsal üreticilerle esnaf ve sanatkarların, Hazine faiz destekli kredi ödemelerinin faizsiz olarak 1 yıl süreyle ertelendiğini anımsatan Palandöken, "Kilis ilinin tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelendi." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerinin de ocak ayına denk gelen SGK borçlarının da 28 Şubat 2018'e kadar ertelendiğinin altını çizerek, "Ayrıca bölgede ekonomik çarkların dönebilmesi için de terörden zarar gören esnafa yönelik faizsiz kredi talebimizin de olumlu karşılanarak Bakanlar Kurulunda yapılan görüşmenin sonrasında çalışma başlatılması esnafımız ve bölge halkına büyük bir umut olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.