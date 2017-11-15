TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, manikürcü ve pedikürcü olmak için artık sınav ve belgelendirmenin zorunlu olduğunu belirterek, "Hijyen, iş sağlığı, müşteri ilişkileri gibi konularda sınavı geçen belgesini alarak nitelikli bir manikürcü olacak." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, artık her önüne gelenin manikürcü ve pedikürcü olamayacağını, sınav sonucu alınan belgeyle bu mesleklere başlanabileceğini ifade etti.



Bendevi Palandöken, "Hijyen, iş sağlığı, müşteri ilişkileri gibi konularda sınavı geçen belgesini alarak nitelikli bir manikürcü olacak. Hem nitelikli iş gücünü artırmak hem de mesleği tüm kapsamlarıyla öğrenmek açısından bu hususlara çok önem veriyoruz. Yeterlilik sınavında manikürcülerin uyması gereken standartlar var." değerlendirmesinde bulundu.



Kadınların iş gücüne en büyük katılım sağladığı kişisel hizmetler sektöründe hazırladıkları 14 ulusal meslek standardının 12'sinin belgelendirme yetkisini aldıklarını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:



"Ağdacı, bölgesel inceltme uygulayıcısı, cilt bakım uygulayıcısı, dövme, takı (piercing) uygulayıcısı, güzellik uzmanı, kalıcı makyaj uygulayıcısı, kozmetik ürünleri tanıtım ve uygulama elemanı, kadın kuaförü, erkek kuaförü, makyaj uygulayıcısı, makyaj uzmanı, manikürcü ve masaj uygulayıcısı olmak üzere özellikle kadınların iş gücüne nitelikli ve belgeli olarak katılmasını sağlayacağız."