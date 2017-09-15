TESK Genel Başkanı Palandöken Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizliğin kalıcı olarak düşürülmesi için istihdam teşviklerinin yanında mesleki ihtiyaçlara göre politikalar belirlenmelidir." ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin işsizlik rakamlarını değerlendirdi.



Haziranda işsizlik oranının yüzde 10,2 olduğunu anımsatan Palandöken, "İşsizlik oranı yüzde 10'un üzerinde takılıp kalsa da istihdamda düzenli bir artış olduğu görülüyor. Bundan da anlaşılıyor ki iş gücüne katılım oranı artmasına rağmen işsizlik oranı düşmüyor. İşsizliğin kalıcı olarak düşürülmesi için istihdam teşviklerinin yanında mesleki ihtiyaçlara göre politikalar belirlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, işsiz sayısının artmasına rağmen iş gücü ihtiyacının da arttığını, özellikle ara elemana gereksinim bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Gençlerin tamamı üniversitede okumak istiyor. Aileler de bu isteğe destek veriyor ancak üniversite mezunu işsiz sayısı artarken işletmeler ara eleman bulamıyor. Bu sorunun çözümü için Türkiye'nin ara ve teknik eleman ihtiyacının bölge bölge haritası çıkarılmalı ve bu ihtiyaç analizi doğrultusunda gençlerin meslek edinmesi sağlanmalıdır."