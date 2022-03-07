TESK Genel Başkanı Palandöken: "Güçlü toplum güçlü ekonomi kadınlar sayesinde"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Güçlü vatan, güçlü millet kadınlarımızın verdiği emekler temelinde var olmuştur" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazılı bir açıklamada bulundu. Kadınların iş gücüne katılımın her geçen gün artmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Palandöken, kadınların ekonomik anlamda işgücüne sağladıkları katkılarıyla refah seviyesini yükselttiğini belirtti.

"Kadınlarımızın kendi işinin patronu olmasıyla güzel sonuçlar elde diliyor"

Palandöken, açıklamasında, "Kendi ayakları üzerinde durabilen, gelecek nesillerin şekillenmesinde başrol oynayan kadınlarımız ekonomik anlamda da işgücüne sağladıkları katkılarıyla refah seviyesini yükseltiyor. Kadınlarımız önce aile ekonomisine sonra ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ev ortamındaki otoritelerinin yerini esnaflıkla birleştiren kadınlarımız, kendi işinin de patronu olmasıyla güzel sonuçlar elde ediyor" ifadelerini kullandı.

"Güçlü geleceklerin, güçlü ekonomilerin ve güçlü toplumların temelleri kadınlar sayesinde atılıyor"

Mesajında kadınlara yönelik her alanda pozitif ayrımcılığın arttığı bir çalışma ortamı dilediğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Öyle ki 2021 Ocak ayında ülke genelinde 344 bin 829 kadın esnafımız bulunurken, 2022 Ocak ayında bu sayı 20 bin 303 artarak 365 bin 132'ye yükseldi. Bu yükseliş gerçekten sevindirici. Güçlü geleceklerin, güçlü ekonomilerin ve güçlü toplumların temelleri kadınlar sayesinde atılıyor. Emekçi kadın esnafımız başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadınlara yönelik her alanda pozitif ayrımcılığın arttığı bir çalışma ortamı diliyorum" sözlerini kaydetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel