TESK Genel Başkanı Palandöken: "65 yaş ve üstü esnaf iş yerini açabilmeli"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TESK Genel Başkanı Palandöken: "65 yaş ve üstü esnaf iş yerini açabilmeli"

TESK Genel Başkanı Palandöken:
03.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:34

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş üzeri esnafların da iş yerlerini açabilmesi gerektiğini belirterek, bunun ekonomiye canlılık getireceğini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş üzeri esnafların da iş yerlerini açabilmesi gerektiğini belirterek, bunun ekonomiye canlılık getireceğini söyledi.

Yeni tip korona virüs sebebiyle yaşı 65 ve üzerinde olan esnaf ve sanatkarların kısa süre de olsa iş yerlerini açmalarına izin verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarlarımızdan 65 yaş ve üzerinde olanların işyerlerini açabilmesi, alacaklarını tahsil etmesi ve borçlarını ödeyebilmesini sağlar. Bunun için gün içerisinde sabah 08.00'den 16.00'ya kadar iş yerlerini açmalarına imkan verilmeli. Böylelikle hem normalleşme sürecinde onlara moral olacak hem de ekonomimize kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirecektir" diye konuştu.

"Esnafımız kurallara uyup, sosyal mesafeyi korur"

Esnaf ve sanatkarın 'kendi yemediğini başkasına yedirmeyen' bir kültürden geldiğini ve her zaman müşterisinin menfaatlerini önde tuttuğunu belirten Palandöken, "65 yaş ve üstündeki esnafımız dükkanında öncelikle hijyen kurallarına uyar, maskesini takar ve sosyal mesafeyi korur. Çünkü esnaf ve sanatkar kendi sağlığı kadar her zaman müşterisinin de sağlığını ön planda tutan bir kültürden gelmektedir. Bu zor zamanda günlerdir evlerine kapanarak sokağa çıkma yasağına uyan binlerce 65 yaş üzerindeki esnafımız ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor. Oto tamircisi, elektrik ve radyo tamircileri ile marangoz, terzi, mobilyacı gibi birçok esnafımızın belirli müşterileri var. Çoğu esnafımızın iş yerleri açık olsa da dükkanlarına yaşlarından dolayı gidemedikleri için sürekli müşterileri geri dönüyor. Bununla birlikte birçok esnafımızın da iş yeri kapalı bulunuyor. Oysa ferdi iş yerleri daha az risk taşıyor ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması ile bu riskin oldukça aza indiriliyor. 65 yaş ve üstündeki esnafımıza ait iş yerlerinin açılması ve sokağa çıkmalarına sabah 8'den 16.00'ya kadar izin verilmeli. Bu serbestlik normalleşme sürecinin konuşulduğu bu günlerde çok önemli bir adım olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Haberler
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Yoğun bakımdaki doktor, mücadeleyi anlattı: Birçok defa eve ağlayarak gittim
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Ne şantiye ne yağmur! İşçinin namaz kılmasına hiçbir şey engel olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Nur Yerlitaş
Spor Neymar Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ramazan Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "65 yaş ve üstü esnaf iş yerini açabilmeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 10:57:52. #1.15#
title