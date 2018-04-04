TESK Genel Başkanı Palandöken: "60 Gün Prim Ödemeyen Sağlık Hizmeti Alamıyor"

Prim borcuna bakılmaksızın herkesin sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarımız sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. Öte yandan ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için 'rapor ücreti' hakkı verilmelidir" dedi.

Prim borcunu ödemek isteyen esnaf ve sanatkarın alacağının faiziyle birlikte tahsil edilmesinin sosyal devlet ilkesine uygun olmadığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prim borcu olan esnaf ve sanatkarımız eşi ve çocuklarıyla birlikte ailecek cezalandırılmış oluyor. Çünkü o süre zarfında doktora gidip muayene olunamıyor ve eczaneden ilaç alınamıyor. Esnafımız birikmiş prim borcunu ödemek istediğinde ise faizle karşı karşıya kalıyor. Oysa verilmeyen hizmetten faiz bedeli alınması hiç adil bir uygulama değil. Esnaf ve sanatkarın gecikmiş prim borcundan faiz bedeli alınmamalı" şeklinde konuştu.

"Sağlık hizmetlerinde SSK-Bağ-Kur ayrımına son verilmeli"

İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımına son verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın tüm esnaf ve sanatkarın sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesinin önü açılmalı. Esnafın hastalanıp kapısına kilit vurması, ekmek parasını çıkaramaması demektir. Bu yüzden esnaf ve sanatkar, hastalık ve ayaktan tedavi süresinde geçici iş göremezlik rapor ödeneği alabilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalıdır. Çünkü iş yerinin kendine ait olması, kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Öte yandan esnafa verilen çocuk yardımları artırılmalı ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı kademeli hale getirilmelidir. Sigortalılıkta SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilerek, tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalıdır" diye konuştu. - ANKARA