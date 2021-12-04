TESK Genel Başkanı Palandöken: 2022'de Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın pandemi şartları ve kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlandığını belirtti. Palandöken, bu durumun Bağ-Kur prim ödemelerini zorlaştırdığını kaydederek, "Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerinin ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü bin 55 lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnafa ilişkin de "Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu, bayram, tatil ayırt etmeksizin SSK'lıya göre neredeyse 2 kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK'lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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