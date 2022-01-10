TESK Genel Başkanı Palandöken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Demokrasimizin yasama, yürütme, yargıdan sonraki 4'üncü ayağı, topluma ayna tutan gazetecilerimiz, bazen zorlu, bazen stresli çalışma ortamlarında her zaman doğru bilgiyi tarafsız şekilde iletmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazetecilerin toplumun ve esnafın sesi olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Demokrasimizin yasama, yürütme, yargıdan sonraki 4'üncü ayağı, topluma ayna tutan gazetecilerimiz, bazen zorlu, bazen stresli çalışma ortamlarında her zaman doğru bilgiyi tarafsız şekilde iletmeye çalışıyorlar. Toplumun sesi olurken aynı zamanda esnaf ve sanatkarımızın da dertlerini, sorunlarını, teşekkürlerini ya da yeniliklerini kamuoyuna duyuran tüm değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberilkesinden asla vazgeçmedikleri bir meslek hayatı diliyorum."???????

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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