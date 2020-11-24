TESK: Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

TESK: Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı

24.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:27
TESK: Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde azami 24 ay vadeli ve 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının yeniden yapılandırılmasına...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde azami 24 ay vadeli ve 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığını bildirdi.

TESK'ten yapılan açıklamada, esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandığı belirtildi.

"FYY Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçekli Uygulama) kapsamında TESK üyelerini kapsayacak şekilde anlaşmayı imzalayan alacaklı kuruluşlara, ilgili başvurulardan yapılandırma tutarı azami 100 bin liraya kadar olan esnaf ve sanatkar borçlarının, azami 24 ay vadeli olmak kaydıyla yeniden yapılandırılmasında maktu komisyon alınmaması, sadece yapılandırma tutarının azami yüzde 1'ine kadar komisyonun tahsil edilmesi, bu anlaşmayı imzalayan kuruluşların faydalanması kararı alındı. Bu anlaşmayla esnaf ve sanatkarlarımıza 23 banka ve 30 finans kuruluş ile 100 bin liraya kadar olan ticari borçlarını yeniden yapılandırılması imkanı sağlandı." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, yapılandırma koşullarının ise ana hatlarıyla FYY Çerçeve Anlaşması'nda (Küçük Ölçekli Uygulama) yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

İlgili Haberler

23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık esnafa destek sağlanacak
Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi
Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Berkun Oya Deniz Seki Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Deniz Türüç Fatih Terim Dorukhan Toköz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK: Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:29:54. #1.14#
title