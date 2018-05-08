TESK'den Kredi Borçlarına Yapılandırma Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi borçlarının yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Bununla beraber sicil affı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de önemli oranda kredi ve kredi kartı borcu bulunana vatandaş olduğuna dikkati çekti.

Emeklilerden çalışanlara gençlerden yaşlılara kadar toplumun çeşitli kesimlerine yönelik birçok düzenleme içeren torba yasa tasarsının TBMM gündeminde yer aldığını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bankaların yüksek faiz oranları, bu borçların ödenmesini daha zorlaştırıyor. Bankalara olan kredi borçları mutlaka yapılandırılmalı. Bununla beraber sicil affı getirilmeli. Zorunlu ve etkin sicil affı esnafa rahat bir nefes aldırır. Piyasaya yeniden hareket ve bereket kazandırır."