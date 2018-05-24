TESK'den Birliklere Yapılandırma Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ilde TESK'e bağlı 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin aidat borçlarını yeniden yapılandırması için yeni imkan getirildiğini belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak 82 birlik aracılığıyla tüm üyelerin uyarıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palanodöken, "Konfederasyon olarak ülke genelinde 82 birliğimize genelge göndererek üyelerin ödenmemiş borçlarının yeniden yapılandırılması için imkan sağlandı. Bu imkanda genelge ile ülke genelinde birlik ve federasyonlarımız aracılığı ile tüm üyelerimize duyuruldu. Odalarımıza bağlı üyelerimiz geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarına gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz'a kadar üyelerimizin bağlı oldukları odalarına başvurarak yeniden yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. Yeniden yapılandırma, aidat borçlarını ödeyemeyen esnafımız için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu fırsatı tüm üyelerimiz zaman kaybetmeden değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA