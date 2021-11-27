TESK Genel Başkanı Palandöken: "Kredi kartı taksit sayısı artırılmalı"

"Beyaz eşya ve teknoloji ürünlerinde daha fazla taksit olmalı"

"Dolar kuru fiyatları artırdığı için daha çok taksit sayısı lazım"

ANKARA - Bazı ürün gruplarında taksit sayısının artırılmasının vatandaşların alım gücünü artıracağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dolar kurunda iniş çıkışlar maalesef yurtdışı bağlantılı birçok ürün grubunun da fiyatlarının artmasına neden oldu. Büyük kasım indirimleri gibi avantajlı durumlara rağmen özellikle beyaz eşyada fiyatlar yüksek kalıyor. Bu nedenle kredi kartına yapılan taksitte belirli kısıtlama olan ürün gruplarında taksit sayısı artırılmalı" dedi.

"Kur dengesizliğine karşı alım kolaylığı için taksit artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kasım ayında birçok ürün grubunda hem e-ticaret hem de perakende satışlarda indirim olmasına rağmen kur fiyatlarındaki yükselişten dolayı fiyatlarda da artış yaşandığını dile getirdi. Kur dengesizliğine karşı alım kolaylığı sağlamak adına taksit sayısı sınırlamasının artırılması gerektiğini aktaran Bendevi Palandöken, "Bu yıl kredi kartına taksit sayısı mobilya ve beyaz eşyada 12 aydan 9 aya indirilmiş, TV alımında 5 bin TL ve üzerinde 4 ay taksit imkanı sağlanmıştı. Pandemi etkileri halen ülkemizde ve dünyada devam ederken, geçici olduğuna inandığımız ve güvendiğimiz kur fiyatlarındaki yükseliş, birçok ürün grubunda fiyatların da doğrudan artmasına neden oldu. Kasım ayında birçok ürün grubunda, gerek e-ticaret gerek perakende dükkan satışlarında indirimler gerçekleşmesine rağmen fiyatlarda önemli bir artış oldu. Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Bu nedenle vatandaşlara daha kolaylaştırıcı bir adım atmak için bu taksit sayısı sınırlaması beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde artırılmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacak, piyasalarda durgunluk yaşanmasına sebep olmayacaktır" diye konuştu.