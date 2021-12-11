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TESK Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında indirim istedi

TESK Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında indirim istedi
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortası fiyatlarında araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisinin de zorunlu trafik sigortası olduğuna dikkati çekti.

Zorunlu olmasına rağmen yaklaşık 5 milyon araç sürücüsünün sigorta yaptırmadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Kura göre de her hafta değişen bu sigorta fiyatları sabitlenmeli, yeni yılda zam yapılmamalı. Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim yapılmalı. Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır. Trafiğe hiç çıkmayan, garajında yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı."

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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