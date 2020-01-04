TESK Başkanı Palandöken: "Zincir marketler her ürünü satmamalı"

04.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:58

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen yasada yapılacak değişiklikle ulusal zincir marketlerin sattıkları ürünlere mutlaka sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi.



Palandöken, "Ulusal zincir marketler, gıda ürünleri dışında teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, kontör vb. gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyor. Zincir marketlerin sattığı ürünler 70'e yakın sektörü direkt olarak etkiliyor. Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin gıda dışındaki ürünleri satmasına sınırlama getirilmeli" dedi.



Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu dile getiren Palandöken, "Gıdadan tekstile, kozmetikten mobilya ve elektronik ürüne kadar her sektörden ürünleri satan zincir marketler tüm meslek kollarını olumsuz etkiliyor. Görünürde en çok bakkal ve büfelerin işini etkiliyor gibi gözükse de zincir marketler 70'e yakın sektörü zor durumda bırakıyor. Piyasanın dengesini korumak için zincir marketlerdeki özel markalı ürünlerin satışına sınırlama getirilecek olması olumlu. Ancak bununla birlikte zincir marketlerin sattığı diğer ürünlere de sınırlama getirilmeli. Cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi ürünlerin zincir marketlerdeki satışı sınırlanmalı. Zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli" diye konuştu.



"Fason ürünler tüketiciyi mağdur ediyor"



Zincir marketlerde satılan teknolojik ürünlerin çoğunlukla arıza durumlarında muhatap bulunamadığını söyleyen Palandöken, "Zincir marketlerde satılan telefon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünler çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünlerden oluşuyor. Birçoğu yabancı menşeili olan bu ürünler arızalandığında tüketiciler karşısında muhatap bulmakta zorlanıyor. Garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olamadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalabiliyor. Hem tüketici mağdur oluyor hem de piyasadaki diğer satıcıların işi olumsuz etkileniyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Yüksek meblağlı olan ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin zincir marketlerdeki satışı kesinlikle sınırlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA