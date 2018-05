TESK Başkanı Palandöken: "Zincir Market Sayısı 29 Bini, Avm Sayısı 400'ü Geçti"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halen yapım aşamasında olan AVM'ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler olduğu göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır" dedi.

AVM ve zincir marketlerin en büyük 5 ilde esnafı yok etmekte olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Konfederasyonumuzun basın servisinin itibariyle TESK sicil verilerinden Nisan ayı sonu itibariyle derlediği bilgiler ışığında büyükşehirlerde AVM ve zincir marketlerin esnafı nasıl yok etmeye başladığını görüyoruz. Hem nüfusları hem de esnaf sayıları bakımından ülke genelinde ilk 3'te yer alan İstanbul, İzmir ve Ankara, bulundukları bölgelerde esnaf - nüfus oranlamasında en az esnafa sahip. Ülkemizdeki toplam AVM ve zincir marketlerin yüzde 50'si nüfusu en fazla olan 5 büyük ilde toplanmış durumda. Ülkemizde en fazla nüfusa ve esnaf sayısına sahip ilk 5 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa. Bu 5 büyükşehirdeki esnaf nüfus oranlaması ise sürekli bir gerileme halinde. İl nüfusuna göre esnaf sayısı oranında İstanbul Marmara Bölgesinde sonuncu, ülke genelinde 75. sırada. İzmir Ege Bölge'sinde sonuncu, ülke genelinde 41. Sırada. Ankara İç Anadolu Bölgesinde sonuncu, ülke genelinde 67. Sırada. Bu tezatlık, hızla ve kontrolsüz şekilde çoğalan AVM ve zincir marketlerin esnafı her geçen gün azalttığını gösteriyor" ifadelerinde bulundu.

"AVM sayısının yarısı 5 büyük ilde toplanıyor"

AVM ve zincir marketlerin yarısının 5 büyük ilde toplandığını vurgulayan Palandöken, "Nisan ayı sonu itibariyle ülkemizdeki zincir market sayısı 29 bin 311'e çıkmış, AVM sayısı ise 400'ü geçmiştir. İstanbul'da 114, İzmir'de 30'un üzerinde, Ankara'da 40 civarı, Antalya'da 20 civarı ve Bursa'da 30 civarı AVM bulunuyor. Bununla birlikte bu 5 büyük ildeki toplam zincir market sayısı 3 bin 500'ü yerel, 11 bin 500'ü ulusal olmak üzere 15 bine çıktı. Buradan da ülkemizdeki toplam zincir market sayısının ve AVM sayısının yarısının bu 5 büyük ilde toplandığını görebiliriz. Halen yapım aşamasında olan AVM'ler ve her ay mantar gibi çoğalan zincir marketler olduğu göz önüne alındığında esnafı korumak kaçınılmazdır. Şehir merkezlerinin ortalarına açılan alışveriş merkezleri, her mahallede her sokak başına açılan zincir marketler esnafın varlığını her geçen gün tehdit ediyor. Perakende yasasının güncellenerek tam olarak uygulanması gerekiyor. Esnaf az sermayesi ile sokakların ve caddelerin vazgeçilmezi, bekçisidir. Esnaf kültürü yok oluyor. Bakkal, kasap, manav, terzi, berber esnafı artık bu büyük sermayelerle başa çıkamıyor. Esnafın olmadığı caddeler mahalleler düşünülemez. Ekonomimizin yapı taşı olan esnafın korunması gerekiyor" diye belirtti. - ANKARA