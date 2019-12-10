TESK Başkanı Palandöken: "Yeni yıla yeni düzenlemeyle girilmeli"

10.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:18

Zincir marketlerin açılışlarına nüfus kriteri getirmeyi amaçlayan yasa teklifinin vakit kaybedilmeden Meclise sunulması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketlerin haksız rekabetiyle baş edecek gücü kalmayan esnaf ve sanatkarlarımız, Perakende Kanunu'nda yapılacak düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu kapsamda perakende ticarete yeni kurallar getirmek için Ticaret Bakanlığı ile milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan yasa teklifi vakit kaybedilmeden Meclise sunulmalı. Esnaf ve sanatkarlarımız yeni yıla yeni düzenlemeyle girmeli" dedi.



Perakende ticarete yeni kurallar getirmeyi amaçlayan yasa teklifiyle zincir marketlerin açılışında 10 bin ve üzeri nüfus kriterinin esas alınması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle zincir marketlerin nüfusu 10 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerinde açılabilmesi, asgari 300 metrekare net satış alanı ile 100 metrekare ürün yükleme ve boşaltma alanına sahip olması, asgari 20 araçlık otopark bulundurması ve mesken binalarda açılamaması şartı getirilmelidir. Bu marketlerin plansız ve kontrolsüz bir şekilde açılması yalnızca esnaf ve sanatkarlarımıza değil, aynı zamanda zincir marketlerin birbirlerine de zarar vererek kaynak israfına yol açmaktadır. Dolayısıyla bunların açılışına sınırlama getirecek olan yeni düzenleme 2020'ye bırakılmadan Meclise sunulup, bir an önce kabul edilmelidir. Esnafımızın artık kaybedecek zamanı kalmadı" diye konuştu.



"35 binin üzerinde zincir market var"



Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafın zincir marketlerle baş edecek gücü kalmadığını dile getiren Palandöken, "Ülkemizde ulusal ve yerel çapta 35 binin üzerinde zincir market şubesi var. Piyasanın yüzde 60'ı üç büyük zincir marketin tekelinde. Kendi reklamlarında bile tüm ilçelerde şubelerinin olduğunu söylenerek bununla övünüyorlar. Bu haksız rekabete artık dur demenin vakti geldi. Yapılacak yeni düzenlemede nüfus kriterlerine ek olarak market markalı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesi ve yöresel ürün satma zorunluluğunun olması gayet olumlu. Esnafımızın bu marketler karşısında ayakta kalabilmesi için ucuz ürün alabilmesinin de önü açılmalı. Geleneksel perakende kanalında faaliyet gösteren esnafımızın daha düşük maliyetle ürün temin etmesini sağlamak bakımından üyesi oldukları kuruluşlarca organizasyonlar oluşturulması, üreticilerden doğrudan ürün temini yoluna gidilmesi, belli bölgelerde depoların kurulması, ürünlerin nakliye ve dağıtımının yapılması yoluna gidilmelidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA