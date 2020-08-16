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TESK Başkanı Palandöken: "Yaz mevsiminin bereketinden faydalanmanın tam zamanı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların yaz mevsiminde hesaplı olan ürünleri çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmaları gerektiğini belirterek, "Yaz mevsiminin bereketinden faydalanmanın tam zamanı." ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken:
16.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:20

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların yaz mevsiminde hesaplı olan ürünleri çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmaları gerektiğini belirterek, "Yaz mevsiminin bereketinden faydalanmanın tam zamanı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal hayatın yanı sıra beslenme alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdiğine dikkati çekti.

Bağışıklığı kuvvetlendirmek için doğal ürünler tüketmenin önemine işaret eden Palandöken, "Karantinada vatandaşlar virüsten korunmak için daha doğal ve sağlıklı beslenmeye yöneldi. Vatandaşlarımız yaz mevsiminde hesaplı olan ürünleri alıp konserve, turşu, reçel, marmelat gibi çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmayı unutmamalı. Yaz mevsiminin bereketinden faydalanmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için hazırlık yapılmasının, aile ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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