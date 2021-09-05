TESK Başkanı Palandöken: "Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı"
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TESK Başkanı Palandöken: "Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı"

TESK Başkanı Palandöken: 'Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirterek, "1,5 yıldır işyeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirterek, "1,5 yıldır işyeri kapalı olan esnafın borçlarını kapatması kısa zamanda mümkün değil. Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri de 2022 başında başlamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada esnaf ve sanatkarların borçlarının ertelenmesini talep etti. Palandöken, esnafın tek borcunun vergi ve SGK primleri olmadığını ifade ederek, "Esnaf 1,5 yıllık kapalı olunan dönemde bankalara borçlandı, tedarikçilere borçlandı, çek ve senetlerini ödeyemedi. Borçlarının bir kısmını kapatabilmek için tüm birikimini tüketen esnafın birikmiş borçlarını kısa sürede kapatmasının imkanı yok. İşlerin yeni yeni açılmaya başladığı bu dönemde hem güncel vergi ve prim borçlarını hem de yapılandırma borçlarını ödemeye çalışmaları esnafın üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. En azından geçmiş dönem vergi ve prim borçlarını ödeyebilmeleri için yapılandırma taksit ödemeleri 2022 yılında başlamalı. Başvuru süresi de yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TESK Başkanı Palandöken: "Yapılandırma başvuru süresi yılsonuna kadar uzatılmalı" - Haberler Ekonomi
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