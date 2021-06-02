TESK Başkanı Palandöken: "Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli"
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TESK Başkanı Palandöken: "Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli" "(Şoför esnafı) Gittiği mesafe, yaktığı yakıt ve çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu kesimimiz artık ayakta kalmakta zorlanıyor" "Pandeminin başından bu yana bir gün bile evde durmayan, tüm gün direksiyon...

TESK Başkanı Palandöken: "Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli"

"(Şoför esnafı) Gittiği mesafe, yaktığı yakıt ve çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu kesimimiz artık ayakta kalmakta zorlanıyor"

"Pandeminin başından bu yana bir gün bile evde durmayan, tüm gün direksiyon sallayan şoför emekçilerimizin desteğe çok ihtiyacı var"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarı kapasite ile çalışmaya devam eden ulaşım sektöründe maliyetlerin bir önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdiğini belirterek, "Başta ticari akaryakıt olmak üzere ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi sürecinde şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarının bir dolu bir boş olacak şekilde ayakta yolcu kabul etmeden kapasitesinin yarısı kadar kabul edilmesi kararı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Ulaşım sektöründe bir yolcunun bile önemi varken kapasitenin yarısına çalışmanın şoför camiasını zora soktuğunu hatırlatan Palandöken, "Çok uzun şoför esnafımız için bir yolcunun bile önemi büyükken doğrudan yarı kapasite ile çalışması artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu kesimimiz artık ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış oldu. Şoför esnafımız başta ticari yakıt desteği olmak üzere nakit desteği gibi takviyeler ile ayrı olarak desteklenmeli. Pandeminin başından bu yana bir gün bile evde durmayan, sürekli yolcu taşıyan, tüm gün direksiyon sallayan şoför emekçilerimizin bu desteğe çok uzun zamandır ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

TESK Başkanı Palandöken: 'Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli'
TESK Başkanı Palandöken: 'Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli'
TESK Başkanı Palandöken: 'Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli'
TESK Başkanı Palandöken: 'Ulaşım sektörü muhakkak özel olarak desteklenmeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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