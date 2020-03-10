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Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Türkiye turizm için en güvenli ülke"

Küresel ölçekte etkisi olan korona virüs salgınının henüz Türkiye'de görülmemesinin büyük bir fırsat olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli, turizmdeki pazar payımızı artırmak için daha çok çalışmalıyız" dedi.

10.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:15
TESK Başkanı Palandöken:

Küresel ölçekte etkisi olan korona virüs salgınının henüz Türkiye'de görülmemesinin büyük bir fırsat olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli, turizmdeki pazar payımızı artırmak için daha çok çalışmalıyız" dedi.


Avrupa'nın en güvenli ülkesi olan Türkiye'nin turizmdeki payını artırması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs tehdidi tüm dünyada piyasaları alt üst ederken turizmi de vurdu. Virüsün görüldüğü ülkelerde tüm tatil rezervasyonları iptal edildi ve adeta hayat durma noktasına geldi. Ancak bu yaşananlara rağmen, önceden alınan önlemler sayesinde Türkiye şu an Avrupa kıtasında korona virüs görülmeyen tek ülke olarak turizm açısından büyük bir avantaja sahip. Ülkemizin jeopolitik konumu, tarihi ve doğal güzellikleri gibi hali hazırdaki cazibe unsurlarına ek olarak şu an dünyadaki en güvenli ülke olması turizm açısından çok büyük bir fırsat. Avrupa'nın ünlü kentlerinin turizm potansiyelini Türkiye'ye yönlendirmek için tedbirli bir şekilde Pazar çeşitliliğimizi artırmalıyız" diye konuştu.


"Korona virüs için alınan önlemler artarak devam etmeli"


Havayolu ve karayolu üzerinden yürütülen güvenlik önlemlerinin artırılarak devam etmesinin turizm açısından fayda sağlayacağına işaret eden Palandöken, "Turizm sektörü yalnızca ülkemize döviz getirmekle kalmayıp turizm bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımız için de hayati önem taşıyor. Korona virüs sebebiyle Türkiye'nin mevcut turizm pazarındaki daralmayı başka pazarlardan tedbirli bir şekilde karşılamak için çalışmalıyız. Turizm potansiyelimizi kullanarak reklam ve tanıtımlara daha fazla ağırlık vermeli ve güvenli ülke olma avantajımızı çok iyi kullanmalıyız. Turizmi yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görmemeli, sağlık turizmi başta olmak üzere doğa turizmi, gastronomi turizmi, yayla turizmi gibi alanlardaki çeşitliliği artırarak daha cazip hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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