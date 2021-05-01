TESK ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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TESK ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

TESK ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında, işveren konumundaki esnaf ve sanatkarların, yanlarında çalışan işçilerin emeğine değer katarak onları yetiştirdiğini belirterek, "Ülkemiz işçilere verilen değerle ve işçi-işveren dayanışması ile kalkınarak milli hedeflerine ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çalışanlar açısından iş birliği, dayanışma ve yardımlaşma adına bir dönüm noktası olmasını temenni eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada birliğin, dayanışmanın, emeğin ve alın terinin sembolü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sermayesi emek ve alın teri olan esnaf ve sanatkar camiası adına tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu 1 Mayıs'ın hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum."

"İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin kalkınması için çok önemli rol üstlenmektedir"

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da işçilerin ve emekçilerin refah düzeyinin artırılmasının Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesi açısından önemine işaret ederek, "Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçi kardeşlerimiz, bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

???????"Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışla, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceğine yürüyüşünde çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ettikleri yaşam standardına kavuşmalarına gayret gösterilmelidir. Özellikle Kovid-19 ile mücadelede büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız ve meslektaşlarımız olmak üzere, alın teriyle, üretimiyle ülkemiz için değer üreten bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımızla kutlarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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