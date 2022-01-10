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TESK Başkanı Palandöken: "Toplumun sesi olan gazetecilerin günü kutlu olsun"

TESK Başkanı Palandöken:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Toplumun sesi olurken aynı zamanda esnaf ve sanatkarımızın da dertlerini, sorunlarını, teşekkürlerini ya da yeniliklerini kamuoyuna duyuran tüm...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Toplumun sesi olurken aynı zamanda esnaf ve sanatkarımızın da dertlerini, sorunlarını, teşekkürlerini ya da yeniliklerini kamuoyuna duyuran tüm değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "Demokrasimizin yasama yürütme yargıdan sonraki dördüncü ayağı, topluma ayna tutan gazetecilerimiz, bazen zorlu bazen stresli çalışma ortamlarında her zaman doğru bilgiyi tarafsız şekilde iletmeye çalışıyorlar. Toplumun sesi olurken aynı zamanda esnaf ve sanatkarımızın da dertlerini, sorunlarını, teşekkürlerini ya da yeniliklerini kamuoyuna duyuran tüm değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, doğru ve tarafsız haberilkesinden asla vazgeçmedikleri bir meslek hayatı diliyorum" dedi. - ANKARA

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