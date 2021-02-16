TESK Başkanı Palandöken: "Tohum, fide ve baharat satan esnafımız da hafta sonu açık olmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tohum ekme zamanının geldiğini belirterek, "Tohum, fide ve baharat satan esnafımız da hafta sonu açık olmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tohum ekme zamanının geldiğini belirterek, "Tohum, fide ve baharat satan esnafımız da hafta sonu açık olmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalardan tarımla uğraşanların olumsuz etkilenmemesi gerektiğini bildirdi.

Çiftçilerin bu dönem tohum veya fidelere hemen ulaşabilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, söz konusu ürünlerin satıldığı yerlerin açık kalmasının önemine dikkati çekti.

Palandöken, tohum ekme zamanının geldiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bahçesi, tarlası bulunanların, organik tarım yapanların ve çiftçilerin tohum ve fidelere hemen ulaşabilmesi önem taşıyor. Manav, market, kasap ve diğer açık iş yerlerinde olduğu gibi tohum, fide ve baharat satan esnafımız da hafta sonu açık olmalı. Hafta içinde vakit darlığı sebebiyle tohum alamayan çiftçilere bu şekilde kolaylık sağlanmalı. Söz konusu ihtiyaç maddelerinde satış süresi kısa olduğu için milli servet de zayi olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya