TESK Başkanı Palandöken: "Terörden Zarar Gören İller Mucbir İl Kapsamına Alınmalı"

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı tüm bölge halkının ve esnafın desteklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Suriye sınırında bulunan il ve ilçelerdeki bölge esnafının vergi ve prim borçları ile banka kredilerinin taksit ödemeleri en az 6 ay süreyle faizsiz ertelenmeli. Ayrıca, bölgede ekonomik çarkların dönebilmesi için de terörden zarar gören esnafa 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmeli" dedi.

Afrin'e yapılan operasyon kapsamında bölge illerinden Kilis ve Hatay'a bağlı Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek sorunları hakkında bilgi alan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'na tüm Türkiye tek vücut olarak büyük destek vermektedir. Ülkemizin batısı neyse güneyi de aynı heyecanla bu operasyona destek veriyor. Bu kapsamda Suriye sınırındaki il ve ilçelerdeki esnafın çarklarının dönmesi için yapılan destekleri ve Maliye Bakanlığının bölge esnafının ocak ayında vermesi gereken vergi beyannamelerini 26 Şubat'a kadar ertelenmesi olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ancak bu destekler yeterli değil. İlave olarak esnafın tüm vergi beyannameleri ve SGK bildirimleri ile bunların ödemeleri en az 6 ay mücbir sebeplerden dolayı ertelenmeli. Bununla beraber, bölge esnafının başta Halkbank olmak üzere tüm bankalardan kullanmış olduğu kredilerin taksitleri de yine 6 ay faizsiz ertelenmeli" diye konuştu.

"6 ay ödemesiz 2 yıl vadeli kredi verilmeli"

Bölge esnafına mücbir sebeplerden dolayı ekonomik destek için sıfır faizli kredi verilmesinin büyük önem taşıdığını da vurgulayan Palandöken, "Mücbir sebeplerden dolayı Kilis, Hatay illeri ile Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri başta olmak üzere bölgede zarar gören esnaflarının desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda Afrin operasyonundan olumsuz etkilenen esnaflara 6 ay ödemesiz ve 2 yıl vadeli sıfır faizli kredi verilmelidir. Çünkü ülke olarak en çok yardımlaşmamız ve birbirimize destek olmamız gereken günleri yaşıyoruz. Askerimizin Afrin operasyonunu başarıyla tamamlayacağından en ufak bir kuşkumuz bulunmuyor. Diğer taraftan ekonomik olarak da kimseye minnet duymadan kendi ayaklarımızın üzerinde durabildiğimizi bütün dünyaya gösteriyoruz ve daha da göstereceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA