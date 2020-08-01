TESK Başkanı Palandöken: "Temennimiz bu haksız verginin tamamen kaldırılması" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "(İş yeri kiralarında stopaj uygulaması) Temennimiz bu haksız verginin tamamen kaldırılması" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "(İş yeri kiralarında stopaj uygulaması) Temennimiz bu haksız verginin tamamen kaldırılması" dedi.

Uzun süredir iş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılmasını veya oranın düşürülmesi yönündeki taleplerine ilişkin son kararları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kiralarında stopaj oranının yarı yarıya azaltılması esnafa bayram müjdesi oldu. Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşmüş oldu. Temennimiz bu haksız verginin tamamen kaldırılması. Ancak yarı yarıya azaltılması bile esnaf için büyük bir müjde oldu" dedi.

"Stopajın yarı yarıya düşürülmesi esnafın yükünü hafifletir"

İş yeri kiralarında iş yeri sahibinin elde ettiği kira gelirinin vergisinin, kiracı durumundaki esnaf tarafından stopaj yoluyla ödendiğini belirten Palandöken, "Kağıt üstünde brüt kira ödemesinin yüzde 20'sinin ödeme sırasında kesilerek iş yeri sahibi adına vergi dairesine ödenmesi gerekse de pratikte kira sözleşmeleri net kira tutarı üzerinden yapıldığı için vergi yükü de esnafın sırtına kalıyor. Bu durumda da kira geliri elden iş yeri sahibinin bu geliri için ödeyeceği vergiyi onun yerine kiracı durumundaki esnaf ödüyor. Dolayısıyla geliri eden başka, bu gelirin vergisini ödeyen başka oluyor. Stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesi ile esnafın vergi yükü de yarı yarıya azalmış olacak. Yaklaşık 1 milyon esnaf için muhtasar yükü bir hayli azalmış olacak. Temennimiz bu oranın daha sonra sıfıra kadar indirilmesi. Böylelikle Hazine'nin bir gelir kaybı olmadan herkes kendi vergisini ödemiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Beyanname vermek vergi ödemek anlamına gelmiyor"

Aylık 4 bin 83 liranın üzerindeki iş yeri kira gelirlerinde beyanname vermenin zorunlu olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Beyanname vermek vergi ödemek anlamına gelmiyor. Esnafın ödediği stopajın oranı yüzde 20 iken, beyanname verildiğinde beyan edilen verginin oranı yüzde 15'den başlıyordu. Bir de bazı harcamaları beyannamede gider yazılınca esnafın ödediği vergi, iş yeri sahibinin beyan ettiği vergiden fazla oluyordu ve bir iade hakkı doğuyordu. Bu durumda da esnafın ödediği haksız verginin iadesini iş yeri sahibi alıyordu. Sonuçta hem vergi ödenmemiş hem de üstüne vergi iadesi alınmış oluyordu. Stopaj oranının yüzde 10'a düşürülmesi ile vergi iadesinin doğma ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Bundan böyle esnafın ödediği vergiyi bir başkası iade yoluyla geri almış olmayacak. Dolayısıyla bu konudaki büyük bir haksızlığın da önüne geçilmiş oldu. Esnafımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a tüm esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA