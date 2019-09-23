TESK Başkanı Palandöken: "Sokak kültürünün bitmesi şiddeti tetikliyor"

23.09.2019 11:04

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mahallemizin ışığı, sokaklarımızın koruyucusu esnafımızdır. Esnafın sokaklardan azalması şiddeti de tetikliyor. Bu yüzden esnafımızın da yasalarla korunması ve kollanması gerekiyor. Öte yandan son zamanlarda daha çok yaşanan şiddet üzerine TESK olarak öfke kontrolü eğitimleri vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.



Mahalle ve sokak kültürünün azalmasıyla şiddetin arttığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son zamanlarda artan şiddet olaylarının altında yatan birçok neden var. Sosyolojik nedenlerden birisi de sokak kültürünün, mahalle kültürünün bitiyor olması. Eskiden dükkanları kapalı bile olsa esnafın olduğu sokaklar güven verirdi. Gündüz esnafın olduğu sokaklarda kavga gürültü yaşanırsa esnaf ayırır arayı bulur, sıcak samimi sohbeti ile huzuru sağlardı. Şimdi hala bu kültürümüz var fakat azalarak devam ediyor. Sokak kültürünün bitmesi şiddeti de tetikliyor. En büyük sivil toplum kuruluşu olarak konfederasyonumuz bünyesinde Öfke Kontrolü Eğitimleri vermek için çalışmalarımız devam ediyor. İlgili bakanlıklarımız başta olmak üzere birçok meslek dalından kurum ve kişilerle işbirliği içerisinde, 81 ilde tüm esnafımıza ulaşacak bir proje geliştireceğiz" diye konuştu.



"Sokağın koruyucusu esnafın da yasalarla korunması lazım"



Esnafın mahallenin huzurunu koruduğu gibi esnafın da korunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Yarının esnafını, patronlarını esnafımız yanında çırak olarak yetiştirip ekonomiye katkı sağlıyor. Mahallemizin huzurunun koruyucusu, ekonomimizin temel yapısı olan esnafımızın da yasalarla korunması gerekiyor. Bunun için mantar gibi açılan zincir marketlerin açılışlarını kurala bağlamak, esnafımıza ucuz elektrik ve internet sağlamak, krediye ulaşabilmesi için sicil affı ardından sıfır faizli kredi desteği vermek, e-ticarete adapte olmasında gerekli kalemlerde desteklemek, ucuz akaryakıt desteği sağlamak, bazı ürünlerde düşen kar marjını yükseltmek gibi birçok koruma yöntemi sağlanmalı. Esnafa verilen destek, mahallemizin rengini, ekonomimizin temelini desteklemek demektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA