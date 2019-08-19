TESK Başkanı Palandöken: "Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye kırtasiyeciden alınır"

19.08.2019 10:01

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye ürünlerinin sadece kırtasiyecilerden alındığı asla unutulmamalıdır. Bu yıl tahminen sadece kırtasiye için 5 milyar dolara yakın bir harcamanın yapılacağı dikkate alınırsa pazarın büyüklüğünden dolayı çok sayıda sağlıksız ürünün piyasaya sürüleceğini de bilmemiz gerekmektedir. Sektörde şimdiden hareketlilik başladı" dedi.

Bu yıl eğitim ve öğretime yaklaşık 20 milyon öğrencinin devam edeceğinin dikkate alınarak sadece kırtasiye pazarında 5 milyar dolarlık bir hacmin çok sayıda dolandırıcı ve sahte ürün satışı yapanların iştahını kabartacağını belirterek öğrenci velilerini alışveriş öncesi uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklarımız için özenerek alacağınız ürünler onların sağlığını tehdit etmemelidir. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir. En önemlisi CE ve TSE uluslararası standart işaretleri aranmalı ve bu ürünler güvenilir yerlerden alınmalıdır" diye konuştu.

"Süsüne değil içeriğine dikkat edin"

Rengarenk ve süsleyerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmaması gerektiğini belirten Palandöken, "Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat edin. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgahlarda satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalıdır. En önemlisi sadece okulların açıldığı dönemde Uzak Doğu ülkelerinden getirilerek kırtasiye ve okul kıyafeti satışı yapan, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi ceplerini ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürülmemeli. Kırtasiye ürünlerini güvenilir ve tanıdığınız esnaflardan almayı ihmal etmeyin. Çünkü öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta gibi ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Merdiven altı kalitesiz ve çok ucuz ürünler çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar. Tanıdığınız esnafın sattığı ürünler denetim ve kontrolü yapılmış güvenli ürünlerdir. Ticaret Bakanlığı geçen yıl yaklaşık 1 buçuk milyon ürünü denetledi. Bu ürünlerin yüzde 99'u güvenilir, yüzde 1'lik kısmı ise sağlığa zararlı ürünler. Bu nedenle okul malzemeleri mutlaka kırtasiyeci esnafından alınmalı. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA