TESK Başkanı Palandöken: "Prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın" - Haberler Ekonomi
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TESK Başkanı Palandöken: "Prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 1 yıl uzatılsın"

TESK Başkanı Palandöken:
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borçlarını ödeyemeyen esnafın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi imkanının 1 yıl daha uzatılması talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borçlarını ödeyemeyen esnafın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi imkanının 1 yıl daha uzatılması talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, süre uzatımının zor durumda olan esnaf ve sanatkarlara nefes aldıracağına dikkati çekti.

Konuyu çeşitli platformlarda gündeme taşıdıklarını aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"23 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 60 günden fazla prim borcu olan esnafımızın sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önü açılmıştı, fakat bu 31 Aralık itibarıyla son bulacak. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarımız salgın sürecinde çok zor günler yaşadı. Verilen birçok desteğe rağmen ayakta durmakta zorlandı. Prim borçlarını ödeyemeyen esnafımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi imkanının 1 yıl daha uzatılmasını istiyoruz."

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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