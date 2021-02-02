TESK Başkanı Palandöken: "Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TESK Başkanı Palandöken: "Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli"

02.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:24
TESK Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle pazar esnafının zor günler geçirdiğini belirterek "Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle pazar esnafının zor günler geçirdiğini belirterek "Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli." ifadesini kullandı.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Palandöken, son zamanlarda gıda fiyatlarının artması üzerine Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ve Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ile "Keklikpınarı Pazar Alanı"nı ziyaret etti.

Palandöken, burada sebze ve meyvelerin fiyatlarını inceleyerek pazarcıların sorunlarını dinledi ve açıklamalarda bulundu.

Salgın döneminde pazar esnafının cirosunu marketlere kaptırdığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Salgında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar hafta içi saat 21.00'den sonra ve hafta sonları pazara gidemiyor. Özellikle yoğun çalışan vatandaşlar marketlerin insafına terk ediliyor. Şu an yeni bir düzenlemeyle vatandaşın ve pazarcı esnafının mağduriyeti giderilmeli. Pazarlar bir an önce tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli. Bu sayede ürünlerin fiyatı dengelenir ve fiyat istikrarı sağlanır. Eğer pazarlar olmazsa ürün fiyatları çok daha pahalı olurdu."

Palandöken, pazarlardaki fiyatların marketlerden daha cazip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Haydar Akar Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Bülent Serttaş Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Cenk Tosun Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken: "Pazarlar tam zamanlı olarak faaliyete geçmeli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:25:28. #1.16#
title