HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Başkanı Palandöken: "Öncelikle açabilecek iş yerlerini bildirdik"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine...

TESK Başkanı Palandöken:
29.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:55

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine açılmasını istedik" diye konuştu.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarlara ait meslek ve iş yerlerinin belirlenerek cumhurbaşkanlığına yazılı olarak bildirildiğini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirleyerek taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerine açılmasını istedik" dedi.

"Dükkanını açamayan esnafın da desteğe ihtiyacı var"

Palandöken TESK'in esnaf ve sanatkarlara ilişkin talep yazısı şu şekilde:

"Covid-19 (yeni tip korona virüs) salgınının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarımız doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş, ayrıca birçok meslek kolunda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızın da iş yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Dolayısıyla, yaşadıkları mağduriyet de göz önünde bulundurularak, virüsün engellenebilmesi bakımından fiziksel mesafe uygulamasını diğer meslek guruplarına göre daha kolay sağlanabilecekleri düşünülen ve planlı/kontrollü bir şekilde müşteri kabulüne izin verilebileceği değerlendirilen esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yerleri aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre birinci fazda; müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami riayet, çalışanların koruyucu ekipman kullanması v.b. önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan ve sadece paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastane ve benzeri iş yerleri; zorunlu randevu sistemi, gerekirse müşterilerin tek tek alınması, maske, eldiven, bone ve gözlük takarak çalışmak gibi önlemlerin alınması kaydıyla, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri; müşteri sayısı, masalar arası mesafe şartı, hijyen koşulların riayet 16 Mart 2020 tarihinde Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerinin kapatılması kararı çerçevesinde iş yerleri kapatılan kahvehane, kıraathane iş yerleri.

Öte yandan 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kapsamında bulunan ve bu yasak nedeniyle iş yerlerini açamayan esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yerleri. Ayrıca, pazar/satış yerlerinde satışı yapılan ürünler ile ilgili kısıtlama ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunun da gözden geçirilmesi. Esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılması milletimiz açısından da çok önemli moral-motivasyon kaynağı olacaktır. Bu devletimiz tarafından yürütülen Covid-19 mücadelesinden başarıyla çıkıldığını da gösterecektir. Yapılacak değerlendirme neticesinde; açılmasına imkan bulunamayacak esnaf ve sanatkarlarımıza ise iş yeri kira olanlara kira yardımı, nakit desteği vb. uygulamaların sorunun çözümü ve esnaf ve sanatkar işletmelerimizin ayakta kalabilmesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Ekonomi
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Ekonomi
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Ekonomi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Ekonomi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız...
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Levent Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mauricio Isla Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken: "Öncelikle açabilecek iş yerlerini bildirdik" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:25:57. #1.14#
title