TESK Başkanı Palandöken, okul servis araçlarında 12 yaş şartının salgın sonuna kadar kaldırılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken, okul servis araçlarında 12 yaş şartının salgın sonuna kadar kaldırılmasını istedi

TESK Başkanı Palandöken, okul servis araçlarında 12 yaş şartının salgın sonuna kadar kaldırılmasını istedi
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul servis araçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirtti.

Söz konusu araçlarda 12 yaş sınırı şartının bulunduğunu hatırlatan Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

24 Nisan açıklaması: Biden'ın 'soykırım' terimini kullanması ne anlama geliyor?
24 Nisan açıklaması: Biden'ın "soykırım" terimini kullanması ne anlama geliyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kripto Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken, okul servis araçlarında 12 yaş şartının salgın sonuna kadar kaldırılmasını istedi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:51:18. #1.14#

title