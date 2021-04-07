TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor"

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yiyecek ve içecek sektöründeki esnafın yanında çalışanlara yapılacak 2 aylık desteği olumlu bulduğunu belirterek, "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yiyecek ve içecek sektöründeki esnafın yanında çalışanlara yapılacak 2 aylık desteği olumlu bulduğunu belirterek, "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor. Destekler zaman kaybedilmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve bu dönem için ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılmasını içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Kanun teklifinin en kısa sürede hayata geçmesini ve ödemelerin bir an önce başlamasını dilediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yiyecek içecek hizmeti sektöründeki esnafımızın 2 aylık süreçte ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarına 1500 lira nakdi yardım ödenmesi ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması çok olumlu. Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor. Esnafımız tedbirlere uymak istiyor fakat para kazanamamak, çalışanın maaşını ödeyememek virüsten daha çok korkutuyor. Bu yüzden destekler zaman kaybetmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli."

Palandöken, bu sektör dışında kalan kahveci, servisçi, kantinci gibi birçok esnaf olduğuna dikkati çekerek, "Aynı sorunları yaşıyorlar, aynı zor günlerden geçiyorlar, kazançları hiç olmuyor. Bu sektör dışında olup aynı zorluklardan geçen esnafımıza da destek verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:11:25. #1.15#
title