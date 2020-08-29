TESK Başkanı Palandöken: "Milli mücadelenin taçlandığı gün kutlu olsun"
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TESK Başkanı Palandöken: "Milli mücadelenin taçlandığı gün kutlu olsun"

Zafer Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizin en güzel yansıması olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98.

TESK Başkanı Palandöken:
29.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:31

Zafer Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizin en güzel yansıması olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Milli Mücadele, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanıdır. Onurla ve gururla yıl dönümünü kutladığımız bu büyük zafer, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun farkındayız. Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde atalarımızdan bizlere miras kalan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarlar camiası adına bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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