TESK Başkanı Palandöken: "Kurtuluş mücadelemiz bir asrı devirdi"
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TESK Başkanı Palandöken: "Kurtuluş mücadelemiz bir asrı devirdi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, milli mücadelemizin ilk adımı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden 101 yıl geçti.

TESK Başkanı Palandöken:
18.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:03

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, milli mücadelemizin ilk adımı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden 101 yıl geçti. Hala aynı gururlu hislerle bu mücadele ruhunu taşıyoruz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk tarihinin milli mücadelesinin ilk adımının üzerinden 101 yıl geçtiğini belirten Palandöken, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı milli mücadelemizin ilk adımı 19 Mayıs 1919 tarihinin üzerinden 101 yıl geçti. Hala aynı gururlu hislerle bu mücadele ruhunu taşıyoruz. Bu ruhun ilelebet yaşayabilmesi ve zorluklar, acılar ve zaferlerle kurulan bu ülkeyi hep daha ileriye taşıyabilmek için Atatürk'ün de büyük önem verdiği gençlerimiz de daima bu bilinçte olmalıdır. 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız' diyerek gençliğin önemini vurgulayan Ulu Önder'in gençlere armağan ettiği bu günün kıymetini bilmek hepimizin sorumluluğudur. Bu duygularla esnaf ve sanatkar camiası adına cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, istiklal mücadelesinin başladığı bu anlamlı günde vatan için her zaman tek yürek, tek yumruk olabilen gençlerimizin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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