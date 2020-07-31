TESK Başkanı Palandöken: "KDV indirimleri esnafı çok rahatlatacak"
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TESK Başkanı Palandöken: "KDV indirimleri esnafı çok rahatlatacak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin, "KDV indirimleri, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı...

TESK Başkanı Palandöken:
31.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:38

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin, "KDV indirimleri, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacak, esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vergi indiriminin talebi artıracağını ve bununla birlikte vergi gelirlerinin de artacağını bildirdi.

Desteklerin esnaf için çok önemli olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık verilen hizmetlerin fiyatı ucuzlarken esnafın da vergi yükü azalmış olacak. Bununla beraber, bu sektörlerde vatandaşın talebi artacak ve esnafın rekabet gücü artmış olacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan bu indirimlerin kalıcı olmasında büyük fayda var. Vergi oranı azalmakla beraber talep artışı, vergi gelirlerini de artıracaktır. Dolayısıyla hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de devletimiz kazanacak."

Palandöken, 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak söz konusu vergi indiriminin, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacağını belirterek, "Esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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