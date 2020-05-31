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TESK Başkanı Palandöken: "Kamu ve yerel yönetimler esnafın işini yapmamalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu ve yerel yönetimlerin esnafın işini yapmaması gerektiğini belirterek, "Kısıtlı imkanlarıyla stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

TESK Başkanı Palandöken:
31.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:09

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu ve yerel yönetimlerin esnafın işini yapmaması gerektiğini belirterek, "Kısıtlı imkanlarıyla stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, birçok yerel yönetim ve kamu kurumunun misafirhane adıyla otelcilik, düğün organizasyonu gibi faaliyetlerde bulunduğuna, meslek edindirme kurslarında el işi ürünleri ve giyim eşyası üreterek sattığına işaret etti.

Devlet imkanlarıyla pasta, simit, börek, et, süt, yoğurt üretim ve satışı yapıldığını da kaydeden Palandöken, "Kamu ve yerel yönetimler esnafın yapması gereken işi yapmamalı. Kısıtlı imkanlarıyla stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı. Çünkü kamunun görevi rekabet değil denetimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, istihdama en önemli desteği veren ve kazancı az olan kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirterek, dolayısıyla esnaf ve sanatkarın haksız rekabete karşı korunması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, "Pandemi döneminde binlerce iş yeri kapalıyken kamu kurum ve kuruluşlarının esnafımızla rekabet etmesi hiç etik değil. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının görevi ticaret yapmak değil, ticaret yapan küçük esnafa destek olmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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