TESK Başkanı Palandöken: "Kalkınmanın ilk koşulu yerli ürünleri desteklemek"

12.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:50

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de tam kalkınmayı gerçekleştirmenin ilk koşulu, yerli ürünleri desteklemektir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 12-18 Aralık dönemini kapsayan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hafta süresince Türkiye'nin dört bir yanında yerli ve milli olma bilincinin vurgulanması gerektiğini belirten Palandöken, kumbara kültürünün de yeniden canlandırılması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yerli üretim tercih edildikçe kalitesinin ve başarısının artacağına işaret ederek, "Güçlü ve her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip ülkemizde, tam kalkınmayı gerçekleştirmenin ilk koşulu, yerli olanı desteklemektir. Telefondan ayakkabıya, kazaktan pirince kadar her alanda öncelikli tercih yerli üretim logolu ürünler olmalı. İthalat nedeniyle paramız yurt dışına çıkacağına ülkemizde kalmalı. İthalatı azaltmanın ilk yolu da yerli ve milli olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda israftan kaçmanın önem taşıdığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İşimiz bittiğinde kapatmadığımız elektrik lambası, 2 yaprak yetecekken 3 tane koparttığımız kağıt havlu, yetecek kadar ayakkabımız varken bir çift daha ayakkabı gibi israfa yönelik her davranışımız cebimizden ve ekonomimizden gidiyor. İsraf ettiğimiz ekmekler, kıyafetler, enerji kaynakları, tüm bunların hiçbiri ne ahlakımızda ne de dinimizde yeri olan şeyler. İsraf etmezken aynı zamanda tutumlu davranmak ve tasarruf yapmak milli bilincimizin kuvvetli olduğunu gösterir. Bu bilinci küçük yaşta çocuklarımız ve gençlerimize de aktardığımızda geleceğimizi daha sağlam inşa ederiz. Bu haftada farkındalık oluşmalı ve israftan kaçmak, tasarruf yapmak alışkanlık haline gelmeli."

Kaynak: AA