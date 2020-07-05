TESK Başkanı Palandöken: "Kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı" TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehaneler seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden, toplum kültürümüzün en önemli parçalarından birisi. Fakat halen oyun oynanmasına izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay, kahve satışı ile günü geçirmeye çalışıyor. Belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

Gün içerisinde yalnızca çay kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvecilerin oyun oynanmasını istediklerini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kahvehaneler, kıraathaneler 16'ncı yüzyıldan beri var olan, özellikle bizim toplumumuzun ortak değerlerinden olan bir kültürdür. Orada yapılan sohbetler, fikir paylaşımları, oynanan oyunlar, karşılıklı içilen çaylar, bunların hepsi kültürün bir parçasıdır. Tüm siyasetçilerin halka en hızlı ve doğrudan ulaştığı yerler kahvehanelerdir. Seçim zamanları meydanlardan daha büyük önem arz eden kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahve ve kıraathanelerin normalleşme süreci ile birlikte açılması oldukça sevindirici oldu. Fakat halen oyun oynanmasının önü açılmadı" diye konuştu.

"Kahvehanecilerimiz gerekli tüm önlemleri alıyor ve alacaktır"

Belirli kurallar konularak oyun oynanmasına izin verildiğinde kahvehanecilerin tüm kurallara uyacağını vurgulayan Palandöken, "Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içerisinde yalnızca çay, kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımızın artık oyunların oynanması için müjde bekliyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA