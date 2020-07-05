HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TESK Başkanı Palandöken: "Kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:
05.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:05

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kıraathane ve kahvehaneler seçim zamanı meydanlardan daha çok önem arz eden, toplum kültürümüzün en önemli parçalarından birisi. Fakat halen oyun oynanmasına izin verilmediği için esnafımız yalnızca çay, kahve satışı ile günü geçirmeye çalışıyor. Belirli kurallara tabi olarak artık oyun oynanmasına izin verilmeli" dedi.

Gün içerisinde yalnızca çay kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvecilerin oyun oynanmasını istediklerini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kahvehaneler, kıraathaneler 16'ncı yüzyıldan beri var olan, özellikle bizim toplumumuzun ortak değerlerinden olan bir kültürdür. Orada yapılan sohbetler, fikir paylaşımları, oynanan oyunlar, karşılıklı içilen çaylar, bunların hepsi kültürün bir parçasıdır. Tüm siyasetçilerin halka en hızlı ve doğrudan ulaştığı yerler kahvehanelerdir. Seçim zamanları meydanlardan daha büyük önem arz eden kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı. Pandemi sürecinde kapalı olan kahve ve kıraathanelerin normalleşme süreci ile birlikte açılması oldukça sevindirici oldu. Fakat halen oyun oynanmasının önü açılmadı" diye konuştu.

"Kahvehanecilerimiz gerekli tüm önlemleri alıyor ve alacaktır"

Belirli kurallar konularak oyun oynanmasına izin verildiğinde kahvehanecilerin tüm kurallara uyacağını vurgulayan Palandöken, "Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için sıfır yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içerisinde yalnızca çay, kahve ile maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımızın artık oyunların oynanması için müjde bekliyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Ekonomi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Ekonomi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Ekonomi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Ekonomi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu Ekonomi
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Ekonomi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Erdoğan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Cenk Eren Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: TESK Başkanı Palandöken: "Kahvehanelere şimdi sahip çıkma zamanı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 11:46:48. #1.14#
title