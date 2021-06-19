TESK Başkanı Palandöken: "İlk süper kahramanlar babalarımızdır"
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TESK Başkanı Palandöken: "İlk süper kahramanlar babalarımızdır"

TESK Başkanı Palandöken: 'İlk süper kahramanlar babalarımızdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, babalar günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, ""Gözümüzü açtığımızdan itibaren ilk süper kahramanlarımız, hayat boyu sırtımızı dağ gibi yasladığımız, annelerimiz kadar değerli, vefakar ve saygıdeğer...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, babalar günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, ""Gözümüzü açtığımızdan itibaren ilk süper kahramanlarımız, hayat boyu sırtımızı dağ gibi yasladığımız, annelerimiz kadar değerli, vefakar ve saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl Haziran'ın üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken mesajında, "Gözümüzü açtığımızdan itibaren ilk süper kahramanlarımız, hayat boyu sırtımızı dağ gibi yasladığımız, annelerimiz kadar değerli, vefakar ve saygıdeğer babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Annemiz hayatımızda bir yol ise, babalarımız da bu yolun virajlarıdır. Onların yönlendirmeleri, onların kol kanat germeleri ve bizler için yaptıkları fedakarlıklar hayatımızın en önemli dönüm noktalarıdır. Babalarımız hayatta iken kıymetleri bilinmeli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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