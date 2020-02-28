TESK Başkanı Palandöken, "İdlib'den gelen acı haber yüreğimizi yaktı"

28.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:29

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırı sonrasında yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şehit düşen tüm Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı, yaralı askerlere acil şifalar diledi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlere yönelik düzenlenen hain saldırı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.



Palandöken açıklamada, "Üç ayların başladığı mübarek Regaip Kandili günü, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. Alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştü. Tüm esnaf ve sanatkarlar camiası olarak dün de bugün de her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için canını ortaya koyan ve alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA