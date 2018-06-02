TESK Başkanı Palandöken: "Gross Market Çılgınlığına Dur Denmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler ve AVM'ler yetmiyormuş gibi son dönem de çığ gibi büyüyen gross marketler esnafı zora sokuyor. Başlangıçta perakendeci esnafımızın ürün satın alması için açılan bu marketler tüm vatandaşlara satış yaparak esnafa haksız rekabet ortamı oluşturuyorlar" dedi.

Ulusal ve yerel zincir market ve AVM'lerin ardından şimdi de gross market çılgınlığının yaşandığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde moda olan gross marketler başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküteriye unlu mamuller olmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor. Gross marketlerde sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, zücaciye ürünleri hatta giyim, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Zaten sayıları 30 bini aşkın zincir market ve 404 AVM ile baş edemeyen esnafımız bir de gross marketler yüzünden zarar ediyor. Hem ulusal ve yerel zincir marketlerin ve AVM'lerin açılışına düzenleme getirilmeli hem de gross marketlerin perakende satış yapması mutlak bir kurala bağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Ulusal ve yerel zincir marketleri ile AVM'lerin yanı sıra son dönemde özellikle büyükşehirlerde hemen hemen her semte kurulmaya başlayan gross marketlerdeki haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Toptan fiyatına perakende satışı yalnızca perakende satışı yapan küçük esnafa yapması gereken gross marketler kuruluş amacı dışına çıkarak halka da satış yapıyor. Toptan satış daha uygun olduğu için vatandaş bakkal yerine gross marketlerden alışveriş yapıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş gross marketten alışveriş yaparken ürünleri aynı fiyattan satın alıyor. Bu durum esnaf ve sanatkarlar üzerinde haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. AVM'ler ile birlikte ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra artık gross marketler de küçük esnafın ayakta kalabilmesi için bir düzenleme getirilmeli ve esnafımız üzerindeki haksız rekabet durdurulmalı." - ANKARA