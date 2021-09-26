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TESK Başkanı Palandöken: "Gramaj standardı getirilmeli"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

- TESK Başkanı Palandöken: "Gramaj standardı getirilmeli" Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyarıda bulunarak, "Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının...

- TESK Başkanı Palandöken: "Gramaj standardı getirilmeli"

ANKARA - Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyarıda bulunarak, "Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fahiş fiyat artırımı ve gizli zamları ele aldığı bir konuşma yaptı. Palandöken konuşmasında, Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konu ile ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş ve vatandaşları dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor. Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gr tereyağının gramajı 225'e düşüyor, 180 gr paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gr olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı" diye konuştu.

"Gramaj standardı getirilmeli"

Alışverişlerde bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Esnafımız ürünleri alıp satmak dışında hiçbir müdahalede bulunamıyor. Buna rağmen sanki esnafın dükkanında satılan ürünler bu şekilde hile yapılıyormuş gibi bir algı söz konusu. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Bununla birlikte yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretici değişiklik yaptıysa da bunu tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" ifadelerine yer verdi.

TESK Başkanı Palandöken: Gramaj standardı getirilmeli

TESK Başkanı Palandöken: Gramaj standardı getirilmeli

TESK Başkanı Palandöken: Gramaj standardı getirilmeli

TESK Başkanı Palandöken:
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Ekonomi Haberleri
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Haber: TESK Başkanı Palandöken: 'Gramaj standardı getirilmeli' - Haberler Ekonomi
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