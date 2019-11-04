TESK Başkanı Palandöken: "Girişimcilik eğitimi alanlara düşük faizli kredi"

04.11.2019 10:25

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Girişimcilik eğitimi alan 70 bin kişi bu fırsatı iyi değerlendirmeli" dedi.



Program kapsamında girişimci KOBİ'lere işletme kredisi veya makine teçhizat kredisi kullandırılacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu krediler sürekli açık olacak ve KOBİ'ler 3 yıl süreyle istedikleri zaman limitleri dahilinde bu destekten yararlanabileceklerdir. Girişimcilere kullandırılan kredinin 10 puanlık kısmı KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Girişimciler, 12 aylık vadede sadece anapara ve 3.75 puanlık faiz veya kar payı ödemesi yapacak; 18 aylık planlamada, faiz veya kar payı oranı 4'e çıkacaktır" diye konuştu.



"Genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakınlarına 70 bin"



KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerin başvurabileceği KOBİ Finansman Destek Programında kredi üst limitinin 50 bin lira olduğunun altını çizen Palandöken, "Kredi de üst limit sadece girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 70 bin liraya kadar çıkabilmektedir. Başvurular ise KOSGEB tarafından belirlenen 3 devlet bankası olmak üzere 10 bankadan birine yapılabilecek ve teminat sıkıntısı çeken KOBİ'ler Kredi Garanti Fonuna başvurabileceklerdir. Konfederasyonumuz, alt teşkilatlarımız ve diğer kurum/kuruluşlarca verilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonrasında iş yerlerini kuran 70 bin girişimciye yönelik verilecek bu destek kredisini olumlu bulunmakla birlikte, bu destek kredisi tüm KOBİ'lerin kullanımına açılmalı ya da benzer bir destek kredisi tüm KOBİ'ler için başlatılmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA