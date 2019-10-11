TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın suçu yok, çek borcu var"

11.10.2019 09:56

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ağustos ayı itibarı ile son 2 yılda karşılıksız çek tutarında yüzde 75, protestolu senetlerin tutarında ise yüzde 72 artış var. Esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki engel olan kara liste sorununun çözülmesi, piyasalarda nakit sıkıntısını da çözecek ve rahatlatacaktır. Öte yandan çekini ödeyemeyen esnafımızın hapis cezası ile karşı karşıya kalması da çözülmesi gereken bir sorun. Suçlu değil borçlu kesim olarak bu konuda esnafımızın mağduriyeti giderilmeli, Çek Kanunu yeniden düzenlenmelidir" dedi.



Piyasadaki nakit sıkışıklığından dolayı karşılıksız çeklerin ve protestolu senet tutarlarında rekor artış olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Karşılıksız çekler ve protestolu senetlerle ilgili Türkiye Bankalar Birliğinin Risk Merkezi Raporları incelendiğinde ortaya çıkan tablo üzücü. Son 2 yılda ilk 8 aylık veriler kıyaslandığında karşılıksız çeklerin tutarı yüzde 75, adedi yüzde 49, protestolu senetlerin adedi yüzde 4, tutarı ise yüzde 72 arttı. Bunun en önemli nedenleri arasında ise piyasadaki nakit sıkışıklığı, esnafın krediye ulaşmasındaki en büyük engel olan kara liste sorunu, kredi kartlarında ödeme zorluğu yaşanması, dolayısıyla borçlu vatandaş ve esnaf sayısının artmasını sayabiliriz" ifadelerini kullandı.



"Esnaf suçlu değil yalnızca borçlu"



Etkin bir sicil affı getirilerek esnafın krediye ulaşmasının önünün açılması gerektiğine değinen Palandöken, "Karşılıksız çek ve protestolu senetlerin azalması için, çek ve senetlerin herkese verilmemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kara liste sorunu esnafımızı da vatandaşımızı da mağdur ediyor. Krediye ulaşılmadaki zorluk çek ve senetlere yönelimi artırdı. Etkin bir sicil affı ile esnafımız krediye ulaştığında piyasadaki nakit sıkıntısı da azalır. Öte yandan çeklere hapis cezasının da kaldırılması gerekiyor. Esnafımız hapiste borcunu ödeyemez. Suçlu değil yalnızca borçlu olan esnafımızın bu konudaki mağduriyeti de giderilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA