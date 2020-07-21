TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın çalışma saatlerinin uzatılması olumlu"
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TESK Başkanı Palandöken: "Esnafın çalışma saatlerinin uzatılması olumlu"

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine ilişkin yaptığı son düzenlemeyi olumlu bulan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılması bayram arifesinde esnafımıza kısa sürede olumlu yansıyacaktır" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:
21.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:41

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine ilişkin yaptığı son düzenlemeyi olumlu bulan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlamanın kaldırılması bayram arifesinde esnafımıza kısa sürede olumlu yansıyacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırılmasını değerlendirdi. Çalışma saatlerinde yapılan düzenlemenin bayram arifesinde esnafa kısa sürede olumlu yansıyacağını kaydeden Palandöken, "Zor günler geçiren esnafımızın yeniden eski günlerine dönmesi için alınan kararı camia olarak sevinçle karşılıyoruz. Korona virüs Bilim Kurulu'nun kahveci esnafının mağduriyetini kısa sürede değerlendirmeye alarak kahvehanelerimizde uygulanan oyun yasağının da kısa sürede kaldırılması yaklaşık 100 bin kahveci esnafının mağduriyetini önleyecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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