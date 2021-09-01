TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor" Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi ile mücadelede vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürerken tüm vatandaşların kurallara...

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi ile mücadelede vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürerken tüm vatandaşların kurallara uyma noktasında daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüs ile mücadelede günlük vaka sayılarının 20 bin bandında seyretmesinde esnafların yaşadığı durumu ele alan yazılı bir açıklama yaptı. Palandöken açıklamasında, Covid-19 vakalarının ve ölüm sayılarının yeniden tırmanışa geçmesinin tedirgin edici olduğunu belirterek, "Son zamanlarda vaka sayılarının yeniden 20 bin sınırına çıkması ve günde ortalama 250 ye yakın vatandaşımızın vefat etmesi esnafımızı ve vatandaşlarımızı tedirgin ediyor" dedi.

Palandöken, Türkiye olarak yaklaşık iki yıldır korona virüs ile mücadele edildiğini hatırlatarak, "tam işleri rayına oturtmuşken normalleşmenin sürdürebilmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşılarını tamamlayan vatandaşlarımız da rehavete kapılmadan tüm kurallara riayet etmeye devam etmeli. Önce sağlık, sonra da ekmek parası için vatandaşın, esnafın ve tüm kesimlerin olayın ciddiyetini daha iyi idrak etmesi ve herkesin elini taşın altına koyması gerek" diye konuştu.

Pandemi ile mücadelede vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürerken tüm vatandaşların kurallara uyma noktasında daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini TESK Başkanı Palandöken, "Okulların açılmasına çok kısa bir süre kala, yaz sezonunda ekonomik kayıpların telafi edilmesi ve piyasanın hareketlenmesini beklediğimiz bu günlerde vaka ve ölüm sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi hepimiz için üzücü. Esnafımız tam rahat bir nefes alacak derken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor. Özellikle son zamanlarda artan Delta varyantının ve vefatların önüne geçmek için her zamankinden daha dikkatli davranmak zorundayız" değerlendirmesini yaptı.

Ülke genelinde havaların ısınması ve yaz tatilinin de etkisiyle kurallara uyma noktasında bir gevşeme yaşandığına dikkati çeken Palandöken, "Henüz pandemi bitmiş ya da etkisini yitirmiş değil. Aşılar ancak kurallara uymaya devam edersek faydasını gösterebilir. Bu yüzden aşı olan vatandaşlarımız da maske takmaya devam etmeli. Aşı olmayanlar ise hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için vakit kaybetmeden mutlaka kendilerine uygun olan aşıyı yaptırmalı. Buradan tüm esnaf camiamızı ve vatandaşlarımızı uyarıyorum. Sevdiklerimizi, ailemizi korumak için, iş yerlerimizde faaliyetleri sürdürebilmek ve ekonomide çarkları döndürebilmek için tedbirlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor'
TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor'
TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor'
TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Ziraat Bankası, usulsüz krediler kullandırdığı iddialarını yalanladı
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Münir Özkul Derya Şensoy Gülben Ergen Didem Arslan Yılmaz
Spor Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız tam rahat bir nefes alacakken yeni bir virüs dalgasıyla karşılaşmak istemiyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 09:58:45. #1.13#

title