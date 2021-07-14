TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız her zaman millet iradesinin yanındadır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız her zaman millet iradesinin yanındadır"

TESK Başkanı Palandöken: 'Esnafımız her zaman millet iradesinin yanındadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Demokrasinin olmadığı ülkelerde milletten ve milletin söz hakkından söz edilemez. Milletimizin kararlılığı, cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli göstergesidir. Esnaf ve sanatkarımız her zaman darbelerin karşısında, millet iradesinin yanındadır. Hain darbe girişiminde kaybettiğimiz 51'i esnaf ve sanatkar olan 249 şehidimizi saygı ve rahmetle anıyor, 2 bin 301 gazimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bir daha tarihe böyle kara leke olarak geçen girişimlerin yaşanmamasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Destici İbrahim Aydemir Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Petek Dinçöz Kaan Yıldırım Levent Yüksel
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TESK Başkanı Palandöken: "Esnafımız her zaman millet iradesinin yanındadır" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:39:48. #1.16#

title