TESK Başkanı Palandöken: "Esnafa acil destek şart" TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük esnafın ayakta kalması, ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük esnafın ayakta kalması, ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu zorlu dönemde alınan tedbirler, bu virüsten kurtulabilmek için çok büyük önem arz ediyor. Alınan ve alınacak olan tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz. Ancak kamyoncu, yolcu taşıma sayısı yarı yarıya düşürülen taksici, halk otobüsü, şehirlerarası otobüs, dolmuşçu, servis aracı gibi taşımacı esnafımızın da bu dönemde acil olarak desteklenmesi artık kaçınılmaz. Küçük esnafın ayakta kalması ekonominin çarklarının dönmesi için acil destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile mücadelede toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığının altını çizen Palandöken, "Toplu taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Yolcu sayıları düştü. Yani gelirler onda bire düştü. Dünyada petrol fiyatları 80-90 dolardan 20-23 dolar seviyesine düştü. Ancak halen nakliyeci esnafımız yeteri kadar indirim ve destek görmedi. Tüm yük küçük esnafın sırtında. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkanları ile hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmadı. Birçok sektörde zorunlu olarak kepenk indiren esnafımız devletten yardım beklerken, taşımacı esnafımızın bu dönemde çalışma kapasitesi onda bire düşerken yolcu taşıma sayısı zorunlu olarak genelge ile yarı yarıya düşürüldü. Taksici esnafı ise artık bir gün yatacak bir gün çalışacak. Tabii müşteri bulursa. Küçüğü olmayanın büyüğü olmaz. Bunun için taşımacı esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA