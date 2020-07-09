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TESK Başkanı Palandöken: "Esnaf ve sanatkâra nakdi destek sağlanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yerleri kapalı olan ve açıldıktan sonra da belli kurallar neticesinde kazancı yarı yarıya azalan esnafımızın önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi için gerekli nakdi yardım yapılmalı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken:
09.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:06

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yerleri kapalı olan ve açıldıktan sonra da belli kurallar neticesinde kazancı yarı yarıya azalan esnafımızın önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi için gerekli nakdi yardım yapılmalı" dedi.

Pandemiden dolayı uzun süre iş yerleri kapalı olan ve iş hacmi daralan esnaf ve sanatkarlar için nakdi destek talebinde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi ve Esnaf Sicil kaydı bulunan ve fiilen son üç yıl içinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara pandemi sürecindeki yaraların sarılması için doğrudan nakit desteği sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.

Mart ayından bu yana süre gelen pandemiden dolayı esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini hatırlatan Palandöken, "Pandemiden dolayı uzun süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise salgının süre gelen etkilerinden kaynaklı olarak müşteri yoğunluğu ve iş hacmi daralan esnafımız kirasını, vergilerini ve borçlarını ödeyemiyor. Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. İş yerleri kapalı olan ve açıldıktan sonra da belli kurallar neticesinde kazancı yarı yarıya azalan esnafımızın önümüzdeki kurban bayramını rahat geçirmesi için gerekli nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi sürecindeki yaraları vakit kaybedilmeden sarılmalı. Ekonominin barometresi olan esnafa verilecek her türlü destek piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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