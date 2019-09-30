TESK Başkanı Palandöken: "Elektrik ve doğalgaza kış indirimi yapılmalı"

30.09.2019 10:18

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğalgazın ve elektriğin en çok tüketildiği aylara yavaş yavaş giriyoruz. Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve doğalgaza mutlaka kış indirimi yapılmalı" dedi.



Kış aylarında elektrikle birlikte özellikle doğalgazın rekor tüketime ulaştığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dönem dönem yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi elektrik ve doğalgaz tüketimi kışın tavan yapıyor. Hatta geçen yıl sert geçen kışın soğuk günlerinde bir önceki yıla göre elektrik tüketimi yüzde 0,75 artarak 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaate yükseldi. Kış döneminin bu olumsuz hava şartları, güneşin geç doğup erken batması gibi durumlarla birlikte elektrik ve doğalgaz tüketiminde en yoğun dönemleri yaşayacağımız günlerin içerisine kısa bir süre sonra gireceğiz" diye söyledi.



"Yıl içerisinde yapılan zamların bir bölümü geri alınmalı"



Bu yılın başında Ağustos ayının sonuna kadar elektrik ve doğalgaza hatırı sayılır zamlar yapıldığının altını çizen Bendevi Palandöken, "Dünyada doğalgaz fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 50'yi aşkın bir şekilde düşerken ülkemizde yüzde 54'e yakın bir artış gösterdi. Buna paralel olarak elektrik fiyatlarına da yüksek zamlar yapıldı. Geçtiğimiz 2018 yılının başında elektriğe yapılan yüzde 10'luk indirim, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde azda olsa bir nefes aldırmıştı. Ancak 2018 yılı ocak ayından sonra ve bu yıl art arda gelen zamlar vatandaşlarımızı kışa girerken kara kara düşündürmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında hatırı sayılır oranda yapılacak bir indirim halkımızın hem yüzünü güldürecek, hem de rahatlatacaktır. 16 milyona yakın doğalgaz abonesi var, bu da 60 milyon vatandaşımızın doğalgazdan faydalandığını gösteriyor. Yapılacak indirimler milyonlarca vatandaşımızı evinde, yüksek faturalar ödeyen esnafımızı da iş yerlerinde sevindirecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA